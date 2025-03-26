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Сборная Норвегии на выезде обыграла Израиль в матче 2-го тура отбора ЧМ-2026

Сборная Норвегии на выезде обыграла Израиль в матче 2-го тура отбора ЧМ-2026
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Завершился матч 2-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Израиля и Норвегии. Игра проходила на стадионе «Надьердеи» в Дебрецене (Венгрия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана из Англии. Сборная Норвегии одержала победу со счётом 4:2.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 2-й тур
25 марта 2025, вторник. 22:45 МСК
Израиль
Окончен
2 : 4
Норвегия
0:1 Вольфе – 39'     1:1 Абу Фани – 55'     1:2 Сёрлот – 59'     1:3 Аер – 65'     1:4 Холанд – 83'     2:4 Тургеман – 90+3'    

Счёт в матче был открыт на 39-й минуте, отличился защитник сборной Норвегии Давид Мёллер Вольфе. На 55-й минуте Мохаммад Абу Фани сравнял счёт. На 59-й минуте Александр Сёрлот вывел гостей вперёд. На 65-й минуте Кристоффер Аер забил третий мяч в ворота хозяев. На 83-й минуте Эрлинг Холанд довёл счёт до разгромного. На 90+3-й минуте Дор Тургеман забил второй гол в ворота сборной Норвегии.

Сборная Норвегии занимает первое место в группе I квалификационного турнира к чемпионату мира – 2026, набрав шесть очков после двух туров. Сборная Израиля с тремя очками находится на третьем месте.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026
Группы отборочного этапа ЧМ-2026
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