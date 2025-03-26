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24-летний Холанд забил 40-й гол в составе сборной Норвегии

24-летний Холанд забил 40-й гол в составе сборной Норвегии
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Гол в матче 2-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Израилем (2:4) стал 40-м для нападающего Эрлинга Холанда в составе сборной Норвегии.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 2-й тур
25 марта 2025, вторник. 22:45 МСК
Израиль
Окончен
2 : 4
Норвегия
0:1 Вольфе – 39'     1:1 Абу Фани – 55'     1:2 Сёрлот – 59'     1:3 Аер – 65'     1:4 Холанд – 83'     2:4 Тургеман – 90+3'    

В минувшем октябре 24-летний футболист стал лучшим бомбардиром в истории норвежской национальной команды, оформив дубль в матче 3-го тура Лиги наций со Словенией (3:0). Холанд опередил бывшего нападающего Йергена Юве, забившего 33 гола.

После двух туров европейского отборочного турнира к чемпионату мира сборная Норвегии набрала шесть очков и на текущий момент занимает первое место в группе I. В следующем туре норвежцы встретятся с Италией. Игра состоится 6 июня.

Эрлинг Холанд Подробнее
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