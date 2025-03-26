24-летний Холанд забил 40-й гол в составе сборной Норвегии

Гол в матче 2-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Израилем (2:4) стал 40-м для нападающего Эрлинга Холанда в составе сборной Норвегии.

В минувшем октябре 24-летний футболист стал лучшим бомбардиром в истории норвежской национальной команды, оформив дубль в матче 3-го тура Лиги наций со Словенией (3:0). Холанд опередил бывшего нападающего Йергена Юве, забившего 33 гола.

После двух туров европейского отборочного турнира к чемпионату мира сборная Норвегии набрала шесть очков и на текущий момент занимает первое место в группе I. В следующем туре норвежцы встретятся с Италией. Игра состоится 6 июня.

Материалы по теме Холанд высказался о проблемах «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне

Сколько зарабатывают футболисты: