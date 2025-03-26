Сборная Аргентины квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года

Завершился матч 14-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Боливии и Уругвая. Команды играли на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Эль Альто» в Боливии. Команды сыграли вничью со счётом 0:0. Таким образом, сборная Аргентины, которая является лидером турнирной таблицы отборочного этапа, досрочно квалифицировалась на чемпионат мира.

Идущая на на первом месте Аргентина набрала 28 очков после 13 матчей. У Боливии, которая располагается на седьмой строчке, которая отправляет сборную в стыковые матчи за путевку на ЧМ-2026, после 14 игр 14 очков. Команда Лионеля Скалони уже точно никак не опустится ниже шестого места.

Сегодня, 26 марта, Аргентина проведёт свой матч 14-го тура с национальной командой Бразилии. Игра начнётся в 03:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Эти три страны автоматически примут участие в финальной части. Япония стала четвёртым участником турнира.

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