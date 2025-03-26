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Тони Кроос назвал секрет своего успеха в футболе

Тони Кроос назвал секрет своего успеха в футболе
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос о секрете своего успеха в футболе.

«Ключевая причина успеха? Уверенность в себе. Я всегда доверял своим качествам. Не помню ни одной игры, перед которой сомневался в своём желании выйти на поле», – приводит слова Крооса Madrid Xtra в соцсетях.

За свою карьеру 35-летний Тони Кроос выступал за мюнхенскую «Баварию», «Байер» и мадридский «Реал», а также обучался в академиях «Ганзы» (Росток) и «Грайфсвальдер». В 754 официальных матчах полузащитник забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. В клубной карьере Кроос выиграл 33 трофея, включая шесть побед в Лиге чемпионов.

В составе сборной Германии Кроос в 114 встречах забил 17 голов, отдал 21 результативную передачу и выиграл чемпионат мира в 2014 году.

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