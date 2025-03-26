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Тони Кроос рассказал, как решился на уход из футбола

Тони Кроос рассказал, как решился на уход из футбола
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, как принял решение завершить карьеру футболиста.

«Это решение было принято не за один день, я долго его обдумывал. Я хотел играть важную роль в команде. Мне не хотелось, чтобы люди сомневались в моей физической готовности. Я решил уйти после многочисленных разговоров с семьёй, женой», – приводит слова Крооса Madrid Xtra в соцсетях.

За свою карьеру 35-летний Тони Кроос выступал за мюнхенскую «Баварию», «Байер» и мадридский «Реал», а также обучался в академиях «Ганзы» (Росток) и «Грайфсвальдер». В 754 официальных матчах полузащитник забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. В клубной карьере Кроос выиграл 33 трофея, включая шесть побед в Лиге чемпионов.

В составе сборной Германии Кроос в 114 встречах забил 17 голов, отдал 21 результативную передачу и выиграл чемпионат мира в 2014 году.

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