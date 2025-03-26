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«Неинтересно». Мостовой отреагировал на разгромную победу России в матче с Замбией

«Неинтересно». Мостовой отреагировал на разгромную победу России в матче с Замбией
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе национальной команды в товарищеском матче с Замбией. Встреча завершилась разгромом — 5:0.

«Матч не смотрел. Неинтересно. Результат в целом ожидаемый», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

На данный момент сборная России после ничьей с Кенией (2:2) в октябре 2023 года выиграла восемь матчей с общим счётом 44:0. Соперниками подопечных Валерия Карпина были Куба (8:0), Сербия (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0), Сирия (4:0), Гренада (5:0) и Замбия (5:0).

В следующих матчах подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Нигерии и национальной командой Беларуси. Матчи пройдут в 6 и 10 июня соответственно.

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