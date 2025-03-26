Сборная России обновила рекорд по серии сухих матчей
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Завершился товарищеский матч сборных России и Замбии. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Национальная команда России одержала победу со счётом 5:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44' 3:0 Глушенков – 53' 4:0 Глушенков – 58' 5:0 Батраков – 73'
Таким образом, сборная России выиграла восьмой матч подряд, при этом ни разу не пропустив. Ранее подопечные Карпина обыграла сборные Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0) и Гренады (5:0).
Российская команда не пропускает с 16 октября 2023 года. Тогда сборная России сыграла в Турции вничью с Кенией (2:2). Предыдущая рекордная серия в истории отечественного футбола была установлена в 1990-1991 годах: сборная СССР под руководством Анатолия Бышовца не пропускала на протяжении семи встреч.
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