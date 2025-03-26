Сборная России обновила рекорд по серии сухих матчей

Завершился товарищеский матч сборных России и Замбии. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Национальная команда России одержала победу со счётом 5:0.

Таким образом, сборная России выиграла восьмой матч подряд, при этом ни разу не пропустив. Ранее подопечные Карпина обыграла сборные Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0) и Гренады (5:0).

Российская команда не пропускает с 16 октября 2023 года. Тогда сборная России сыграла в Турции вничью с Кенией (2:2). Предыдущая рекордная серия в истории отечественного футбола была установлена в 1990-1991 годах: сборная СССР под руководством Анатолия Бышовца не пропускала на протяжении семи встреч.