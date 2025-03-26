Глушенков показывал жесты, Миранчук поздравлял Батракова с голом. Фото разгрома Замбии

25 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве завершился товарищеский матч сборных России и Замбии. Национальная команда России одержала победу со счётом 5:0.

Лучшие кадры матча Россия — Замбия — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главным героем встречи стал нападающий сборной России Максим Глушенков. 25-летний форвард, который ранее не забивал в играх за национальную команду, отметился голами на восьмой, 54-й и 58-й минутах встречи. Предыдущий раз забить три мяча и более в одном матче за сборную удавалось Артёму Дзюбе во встрече отборочного турнира Евро-2020 с командой Сан-Марино (9:0).

В товарищеском матче с Замбией также забивали Илья Вахания (44-я минута) и Алексей Батраков (73-я минута).

«Замбия не показала своего потенциала, в чём вина наших футболистов. Это не Гренада. У них индивидуально сильные футболисты. Да, у них есть проблемы в обороне, которые мы смогли использовать», — прокомментировал итог встречи главный тренер сборной России Валерий Карпин.