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Черчесов прокомментировал решение Карпина вызвать Дзюбу в сборную России

Черчесов прокомментировал решение Карпина вызвать Дзюбу в сборную России
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Бывший тренер «Спартака», «Динамо» и сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о решении нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина вызвать на мартовские сборы 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу.

«Молодцы РФС, что такое организовали. Футболист такого калибра рождается не каждый день. Я уже говорил, что он своими голами в «Акроне» в том году и в этом доказывает, что он достоин забить ещё один гол. Дали ему шанс, он своё дело сделал…

Вызов Дзюбы Карпиным? Я вообще давно не удивляюсь. Это его решение, он может его за день или за два вызвать. Сборная — это сборная. Нет тренера, которому сборная принадлежит. Есть маркетинговые ходы, которые в РФС тоже, наверное, обсуждаются. Решение было принято, убеждён, совместное. Всё сыграло, Дзюба забил гол, зритель доволен, все довольны», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В мартовских товарищеских матчах сборная России играла с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились с разгромом — 5:0. Дзюба принял участие только в одном матче. Он вышел с капитанской повязкой в игре с Гренадой, где отличился голом, который стал рекордным (31-м) в истории сборной.

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