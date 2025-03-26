Черчесов объяснил хет-трик Глушенкова за сборную, упомянув игру «Зенита» со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о хет-трике российского атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в товарищеском матче России с национальной командой Замбией (5:0).
«Если брать голы, то они были разные. Он забил три мяча. Естественно, когда игрока не заставляют бежать назад, то все действия вперёд, и поэтому игра с Гренадой ему понравилась. Потому что в игре со «Спартаком», там Барко, Умяров и Мартинс, которые не дают вздохнуть, нужно бежать назад, поэтому это другой футбол. Надеемся, что эта игра поможет ему получать удовольствие и в «Зените», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, ранее сообщалось, что после встречи «Зенита» со «Спартаком» в рамках 21-го тура РПЛ (1:2) Глушенков нахамил главному тренеру команды Сергею Семаку.
Крупнейшая победа сборной России по футболу:
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