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Черчесов объяснил хет-трик Глушенкова за сборную, упомянув игру «Зенита» со «Спартаком»

Черчесов объяснил хет-трик Глушенкова за сборную, упомянув игру «Зенита» со «Спартаком»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о хет-трике российского атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в товарищеском матче России с национальной командой Замбией (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Если брать голы, то они были разные. Он забил три мяча. Естественно, когда игрока не заставляют бежать назад, то все действия вперёд, и поэтому игра с Гренадой ему понравилась. Потому что в игре со «Спартаком», там Барко, Умяров и Мартинс, которые не дают вздохнуть, нужно бежать назад, поэтому это другой футбол. Надеемся, что эта игра поможет ему получать удовольствие и в «Зените», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что после встречи «Зенита» со «Спартаком» в рамках 21-го тура РПЛ (1:2) Глушенков нахамил главному тренеру команды Сергею Семаку.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    
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