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«Реал» включился в борьбу за чемпиона Европы в составе сборной Испании — COPE

«Реал» включился в борьбу за чемпиона Европы в составе сборной Испании — COPE
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Мадридский «Реал» работает над трансфером полузащитника «Реала Сосьедад» и чемпиона Европы 2024 года в составе сборной Испании Мартина Субименди. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, есть высокая вероятность того, что Субименди покинет «Реал Сосьедад», в связи с чем «Королевский клуб» готов выплатить сумму отступных за испанского опорного хавбека, которая составляет € 60 млн. Отмечается, что финальное решение остаётся за игроком.

В нынешнем сезоне Субименди принял участие в 45 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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