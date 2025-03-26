Карпин ответил, какой состав ближе к основному после мартовских матчей сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какой состав из двух представленных в товарищеских матчах с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0) может считаться основным, а также поделился мнением о возможном составе на официальный матч.

«Какой состав ближе к основному? Думаю, что оба состава (речь о составах в матчах с Гренадой и Замбией) одинаково близко и далеко от основного. Абсолютно разные, в обоих матчах участвовал только один Глушенков. Если бы это были официальные матчи — и на ту, и на ту был бы другой состав», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Ранее сборная России одержала восемь подряд побед с общей разницей 44:0. Следующий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Нигерии состоится 6 июня.

Как сборная России играет при Карпине: