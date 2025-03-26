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Карпин ответил, какой состав ближе к основному после мартовских матчей сборной России

Карпин ответил, какой состав ближе к основному после мартовских матчей сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какой состав из двух представленных в товарищеских матчах с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0) может считаться основным, а также поделился мнением о возможном составе на официальный матч.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Какой состав ближе к основному? Думаю, что оба состава (речь о составах в матчах с Гренадой и Замбией) одинаково близко и далеко от основного. Абсолютно разные, в обоих матчах участвовал только один Глушенков. Если бы это были официальные матчи — и на ту, и на ту был бы другой состав», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Ранее сборная России одержала восемь подряд побед с общей разницей 44:0. Следующий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Нигерии состоится 6 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    
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