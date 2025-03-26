Карпин объяснил, почему Глушенков сыграл в обоих товарищеских матчах сборной России

Главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин высказался об игре атакующего хавбека «Зенита» Максима Глушенкова, назвав причины, по которым специалист решил использовать футболиста в обоих матчах мартовского сбора — с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0).
«Во-первых он сыграл только 60 минут с Гренадой. Он давно не тренировался с нами, и мне понравилось, как он играл в первом матче. Возможно, принимал некоторые неверные решения из-за того, что очень хотел отдать передачу Дзюбе, но понравилось его отношение. Иногда ему это ставят в минус, а вот в сборной все обернулось в плюс. С точки зрения желания он провёл хороший матч с Гренадой, и сегодня он это подтвердил. Плюс, Садулаев и Бакаев в эти дни не могут правильно питаться, поэтому мы решили не давать им лишнюю нагрузку, чтобы избежать травм», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.
Отметим, для Глушенкова голы в матче с Замбией стали первыми в составе сборной России. До этого он провёл за команду два матча, не отметившись результативными действиями.
Как сборная России играет при Карпине:
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