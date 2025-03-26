Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, что Педри сказал Ямалю после незабитого вингером пенальти с Нидерландами

Стало известно, что Педри сказал Ямалю после незабитого вингером пенальти с Нидерландами
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился журналистам о том, как отреагировал на незабитый партнёром по команде и сборной Испании, вингером Ламином Ямалем пенальти в ответном матче Лиги наций с Нидерландами (3:3, 5:4 пен.).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 3
5 : 4
Нидерланды
1:0 Оярсабаль – 8'     1:1 Депай – 54'     2:1 Оярсабаль – 67'     2:2 Матсен – 79'     3:2 Ямаль – 103'     3:3 Симонс – 109'    

«Я прямо сказал ему: «Ну что за дерьмовый пенальти...», — приводит слова Педри испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Напомним, в серии послематчевых пенальти испанцы реализовали все попытки, за исключением удара 17-летнего Ламина Ямаля. Футболист пробил несильно низом, вратарь нидерландской национальной команды Барт Вербрюгген угадал направление удара и поймал его.

Отметим, благодаря победе Испания вышла в 1/2 финала Лиги наций, где сыграет с Францией. Решающие матчи турнира пройдут в Германии в начале июня.

Материалы по теме
Педри: Ламин Ямаль играет без усилий, это — настоящее зрелище

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android