Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стало известно, что Педри сказал Ямалю после незабитого вингером пенальти с Нидерландами

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился журналистам о том, как отреагировал на незабитый партнёром по команде и сборной Испании, вингером Ламином Ямалем пенальти в ответном матче Лиги наций с Нидерландами (3:3, 5:4 пен.).

«Я прямо сказал ему: «Ну что за дерьмовый пенальти...», — приводит слова Педри испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Напомним, в серии послематчевых пенальти испанцы реализовали все попытки, за исключением удара 17-летнего Ламина Ямаля. Футболист пробил несильно низом, вратарь нидерландской национальной команды Барт Вербрюгген угадал направление удара и поймал его.

Отметим, благодаря победе Испания вышла в 1/2 финала Лиги наций, где сыграет с Францией. Решающие матчи турнира пройдут в Германии в начале июня.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: