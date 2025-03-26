Сборная Аргентины разгромила Бразилию в отборе к ЧМ-2026

Сегодня, 26 марта, завершился матч квалификации чемпионата мира — 2026, в котором сборная Аргентины принимала национальную команду Бразилии. Встреча на стадионе «Мас Монументаль» в Буэнос-Айресе (Аргентина) завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Уже на четвёртой минуте встречи счёт открыл аргентинский нападающий Хулиан Альварес. Голевой передачей отметился атакующий хавбек Тьяго Альмада. Через восемь минут полузащитник Аргентины Энцо Фернандес с паса флангового защитника Науэля Молины удвоил преимущество хозяев. На 26-й минуте встречи форвард бразильской сборной Матеус Кунья отыграл один мяч. Ещё до перерыва «альбиселесте» удалось забить третий мяч. Отличился полузащитник Алексис Мак Аллистер. Ассистировал ему ранее забивший гол Фернандес.

Во втором тайме крайний нападающий аргентинцев Джулиано Симеоне отметился дебютным голом за сборную. Это был четвёртый матч хозяев в матче. Голевая передача на счету защитника Николаса Тальяфико.

Аргентина стала первой национальной командой из Южной Америки, которая уже официально отобралась на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Подопечные Лионеля Скалони набрали 31 очко после 14 матчей. Бразилия с 21 очком после такого же количества встреч расположилась на третьей строчке.

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