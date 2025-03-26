Сборные Колумбии и Парагвая сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2026

В ночь с 25 на 26 марта мск состоялся матч 14-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Колумбии и Парагвая. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

В составе колумбийцев голами отметились Луис Диас и Джон Дуран. За парагвайцев отличились Хулио Энсисо и бывший защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо. Отметим, что защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна провёл на поле полный матч.

Сборная Колумбии располагается на шестой строчке в отборочной группе КОНМЕБОЛ, набрав 20 очков. Парагвай занимает пятое место, в активе команды 21 балл.