Сборные Колумбии и Парагвая сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2026
Поделиться
В ночь с 25 на 26 марта мск состоялся матч 14-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Колумбии и Парагвая. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Колумбия
Окончен
2 : 2
Парагвай
1:0 Диас – 1' 2:0 Дуран – 13' 2:1 Алонсо – 45+4' 2:2 Энсисо – 62'
В составе колумбийцев голами отметились Луис Диас и Джон Дуран. За парагвайцев отличились Хулио Энсисо и бывший защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо. Отметим, что защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна провёл на поле полный матч.
Сборная Колумбии располагается на шестой строчке в отборочной группе КОНМЕБОЛ, набрав 20 очков. Парагвай занимает пятое место, в активе команды 21 балл.
Комментарии
- 26 марта 2025
-
05:11
-
05:04
-
05:00
-
05:00
-
04:11
-
03:51
-
03:41
-
03:01
-
02:45
-
02:36
-
02:00
-
02:00
-
01:50
-
01:47
-
01:47
-
00:45
-
00:38
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:27
-
00:24
-
00:15
-
00:12
-
00:08
-
00:04
- 25 марта 2025
-
23:51
-
23:46
-
23:29
-
23:15
-
23:11
-
23:11
-
23:08
-
23:08
-
23:07