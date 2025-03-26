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Венесуэла — Перу, результат матча 26 марта 2025, счёт 1:0, квалификация чемпионата мира — 2026, Южная Америка

Гол экс-зенитовца Рондона помог Венесуэле обыграть Перу и вырваться в зону стыков к ЧМ
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Сегодня, 26 марта, завершился матч квалификации чемпионата мира — 2026, в котором сборная Венесуэлы принимала национальную команду Перу. Встреча на стадионе «Эстадио Монументаль де Матурин» в Матурине (Монагас, Венесуэла) завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 0
Перу
1:0 Рондон – 41'    

На 41-й минуте единственный мяч с пенальти забил экс-форвард «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон.

Таким образом, сборная Венесуэлы вышла на седьмое место в турнирной таблице отбора к чемпионату мира в Канаде, США и Мексике. На счету команды 15 очков, она вырвалась в зону стыковых матчей, опередив Боливию (14). Сборная Перу располагается на предпоследней девятой строчке. В её активе 10 очков.

Календарь южноамериканской квалификации к ЧМ-2026
Турнирная таблица южноамериканской квалификации к ЧМ-2026
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