Чили и Эквадор сыграли вничью в отборе ЧМ-2026 с отменой гола Валенсии в добавленное время

В ночь с 25 на 26 марта мск на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в столице Чили Сантьяго состоялся матч 14-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Чили и Эквадора. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

На 90+3-й минуте нападающий Эннер Валенсия мог принести победу гостям, но его гол не был засчитан после определения положения «вне игры» с помощью VAR.

У Эквадора по итогам 14 туров ЧМ-квалификации КОНМЕБОЛ 23 очка (с учётом трёхочкового штрафа от конфедерации) и второе место в турнирной таблице — выше находится только уже квалифицировавшаяся на мундиаль Аргентина. Чилийцы с 10 очками в 14 матчах находятся на последнем, 10-м месте.

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