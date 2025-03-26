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Чили — Эквадор, результат матча 26 марта 2025, счет 0:0, 14-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Чили и Эквадор сыграли вничью в отборе ЧМ-2026 с отменой гола Валенсии в добавленное время
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В ночь с 25 на 26 марта мск на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в столице Чили Сантьяго состоялся матч 14-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Чили и Эквадора. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Чили
Окончен
0 : 0
Эквадор

На 90+3-й минуте нападающий Эннер Валенсия мог принести победу гостям, но его гол не был засчитан после определения положения «вне игры» с помощью VAR.

У Эквадора по итогам 14 туров ЧМ-квалификации КОНМЕБОЛ 23 очка (с учётом трёхочкового штрафа от конфедерации) и второе место в турнирной таблице — выше находится только уже квалифицировавшаяся на мундиаль Аргентина. Чилийцы с 10 очками в 14 матчах находятся на последнем, 10-м месте.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Видео: Курьёзный автогол из чемпионата Эквадора

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