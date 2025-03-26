«Моя работа в «Зените-2» не прошла даром!» Радимов — о разгроме Замбии от сборной России

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на результат товарищеского матча между сборными России и Замбии (5:0).

«Возвращаюсь с матча сборной в Петербург, и вот такие мысли в голове: моя работа в «Зените-2» не прошла даром!

Сразу два птенца, с которыми я работал во второй команде, стали настоящими орлами! И они — Мостовой и Вахания — среди 11 основных игроков российской сборной! Смотрел сегодня на игру на бровке поля и понимал, что трудился не зря. Кто бы что ни говорил, я горд тем временем, которое провел в «Зените-2», не зря вкладывал душу в пацанов! Ну и всех болельщиков — с победой сборной России! Мост и Ваха — горжусь!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

24-летний правый защитник «Ростова» Илья Вахания сыграл с Замбией второй матч за сборную России и провёл игру полностью, отметившись своими первыми голом и результативным пасом в составе национальной команды. 27-летний вингер «Зенита» Андрей Мостовой в своём 18-м матче за сборную России сыграл 77 минут и оформил голевую передачу, всего на его счету три гола и три ассиста.

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