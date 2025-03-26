Сборная Аргентины установила два исторических рекорда в противостоянии с Бразилией

Сборная Аргентины на своём поле разгромила национальную команду Бразилии со счётом 4:1 в матче отбора к чемпионату мира — 2026. Таким образом, установила два исторических рекорда в противостояниях с «пентакампеонами» в квалификациях к чемпионатам мира. Об этом сообщает журналист MisterChip в соцсети X (ранее Twitter).
По информации источника, Аргентина стала первой командой, выигравшей оба матча с Бразилией за всю историю квалификационных раундов в Южной Америке. Кроме того, «альбиселесте» становятся первым соперником, который забил четыре гола Бразилии в истории отборочных турниров к мундиалям.
Напомним, ранее стало известно, что команда Лионеля Скалони — первая сборная, вышедшая на чемпионат мира в Канаде, США и Мексике от Южной Америки. Аргентина лидирует в турнирной таблице с 31 очком. Бразильцы занимают третью строчку, имея в активе 21 очко.
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