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Сборная Аргентины установила два исторических рекорда в противостоянии с Бразилией

Сборная Аргентины установила два исторических рекорда в противостоянии с Бразилией
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Сборная Аргентины на своём поле разгромила национальную команду Бразилии со счётом 4:1 в матче отбора к чемпионату мира — 2026. Таким образом, установила два исторических рекорда в противостояниях с «пентакампеонами» в квалификациях к чемпионатам мира. Об этом сообщает журналист MisterChip в соцсети X (ранее Twitter).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
4 : 1
Бразилия
1:0 Альварес – 4'     2:0 Фернандес – 12'     2:1 Кунья – 26'     3:1 Мак Аллистер – 37'     4:1 Симеоне – 71'    

По информации источника, Аргентина стала первой командой, выигравшей оба матча с Бразилией за всю историю квалификационных раундов в Южной Америке. Кроме того, «альбиселесте» становятся первым соперником, который забил четыре гола Бразилии в истории отборочных турниров к мундиалям.

Напомним, ранее стало известно, что команда Лионеля Скалони — первая сборная, вышедшая на чемпионат мира в Канаде, США и Мексике от Южной Америки. Аргентина лидирует в турнирной таблице с 31 очком. Бразильцы занимают третью строчку, имея в активе 21 очко.

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