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Экс-игрок «Спартака» Савичев: однозначно получил больше от Аленичева, чем от Карреры

Экс-игрок «Спартака» Савичев: однозначно получил больше от Аленичева, чем от Карреры
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Защитник тольяттинского «Акрона» и воспитанник клубной системы московского «Спартака» Константин Савичев сравнил работу под руководством двух главных тренеров красно-белых — Дмитрия Аленичева и Массимо Карреры.

— Вы же застали удивительный период — работу с Аленичевым, потом — с Каррерой. От кого из этих тренеров вы получили больше?
— Однозначно Аленичев. Ведь при Каррере был чуть-чуть. При Дмитрии Анатольевиче я постоянно был с командой. Потом он и приглашал меня в «Енисей», мы там работали.

— Удивлены, что он уже столько лет без работы?
— Нет. Вопрос — хочет ли он сам тренировать? Может, у него есть предложения, которые ему уже неинтересны? Ведь, в конце концов, он работал в «Спартаке». Сложно сильно опускаться, — сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Константин Савичев с июля 2013 года по июль 2017 года выступал за «Спартак-2» и привлекался к тренировкам основной команды.

Видео: Улыбающийся Каррера раздаёт автографы

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