Савичев: секрет «Акрона» — в людях. Уроды были, но они здесь не уживаются

Воспитанник московского «Спартака», ныне выступающий за тольяттинский «Акрон», Константин Савичев высказался о своей команде и секрете её успеха в РПЛ.

— Как удалось её сохранить, если учесть, что летом поменялась почти вся команда?

— Секрет — в людях. Плохие здесь не уживаются. Когда кто-то попадает в команду, в первую очередь мы обращаем внимание на человеческие качества. И объясняем, как у нас здесь всё устроено. Хотя это сразу видно. Думаю, у каждого наступает понимание: здесь здоровый коллектив. И портить его мы никому не дадим.

— Неужели за всё это время не попадались уроды?

— Были. Но они здесь не уживались. И быстро исчезали, — сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

После 21 сыгранного матча «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

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