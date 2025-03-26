Капитан «Акрона» Савичев: предлагал близким уехать из Брянска — отказались

Защитник и капитан тольяттинского «Акрона» Константин Савичев рассказал о проблемах профессионального футбола в Брянске.

— В Брянске с профессиональным футболом всё плохо?

— Мягко сказать. Играют во Второй лиге, но даже не в «Серебре». С другой стороны, давайте признаем: у нас приграничный регион. И там сейчас не до спорта. На первом плане — безопасность людей. Сейчас надо выделять средства на другое. И точно не на профессиональный спорт.

— Эхо военных действий доносится?

— Ежедневно. Для меня это огромная боль. Я в целом переживаю за свою страну, а за родной регион — особенно. Я предлагал близким уехать, они отказались. На их месте поступил бы так же. У них там работа, недвижимость, да и вся жизнь. И я, если бы не стал футболистом, наверняка жил бы там. Я как могу помогаю им. Счастье, что они живут не у границы. Те сёла, которые находятся рядом с Украиной, чуть ли не под ежедневными обстрелами. Вот там людям и правда тяжело, — сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

На данный момент «Акрон» находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 21 матча.

Крупнейшая победа сборной России по футболу: