Аргентина обыграла Бразилию в 3+ мяча в официальном матче впервые за 62 года
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Национальная команда Аргентины на своём поле разгромила сборную Бразилии со счётом 4:1 в матче 14-го тура квалификации к чемпионату мира — 2026. Таким образом, «альбиселесте» впервые за 62 года обыграли «пентакампеонов» в три и более мяча в официальном матче.
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
4 : 1
Бразилия
1:0 Альварес – 4' 2:0 Фернандес – 12' 2:1 Кунья – 26' 3:1 Мак Аллистер – 37' 4:1 Симеоне – 71'
В последний раз подобное происходило в игре группового этапа чемпионата Южной Америки 24 марта 1963 года. Тогда бело-голубые разгромили соперника на своём поле со счётом 3:0.
С учётом же и товарищеских матчей аргентинцы не побеждали в три и более мяча с 3 июня 1964 года. Тогда уже в гостях Аргентина обыграла в контрольной встрече Бразилию с таким же счётом 3:0.
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Комментарии
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