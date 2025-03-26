Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентина обыграла Бразилию в 3+ мяча в официальном матче впервые за 62 года

Аргентина обыграла Бразилию в 3+ мяча в официальном матче впервые за 62 года
Комментарии

Национальная команда Аргентины на своём поле разгромила сборную Бразилии со счётом 4:1 в матче 14-го тура квалификации к чемпионату мира — 2026. Таким образом, «альбиселесте» впервые за 62 года обыграли «пентакампеонов» в три и более мяча в официальном матче.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
4 : 1
Бразилия
1:0 Альварес – 4'     2:0 Фернандес – 12'     2:1 Кунья – 26'     3:1 Мак Аллистер – 37'     4:1 Симеоне – 71'    

В последний раз подобное происходило в игре группового этапа чемпионата Южной Америки 24 марта 1963 года. Тогда бело-голубые разгромили соперника на своём поле со счётом 3:0.

С учётом же и товарищеских матчей аргентинцы не побеждали в три и более мяча с 3 июня 1964 года. Тогда уже в гостях Аргентина обыграла в контрольной встрече Бразилию с таким же счётом 3:0.

Материалы по теме
Сборная Аргентины установила два исторических рекорда в матче с Бразилией

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android