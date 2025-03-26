Аргентина обыграла Бразилию в 3+ мяча в официальном матче впервые за 62 года

Национальная команда Аргентины на своём поле разгромила сборную Бразилии со счётом 4:1 в матче 14-го тура квалификации к чемпионату мира — 2026. Таким образом, «альбиселесте» впервые за 62 года обыграли «пентакампеонов» в три и более мяча в официальном матче.

В последний раз подобное происходило в игре группового этапа чемпионата Южной Америки 24 марта 1963 года. Тогда бело-голубые разгромили соперника на своём поле со счётом 3:0.

С учётом же и товарищеских матчей аргентинцы не побеждали в три и более мяча с 3 июня 1964 года. Тогда уже в гостях Аргентина обыграла в контрольной встрече Бразилию с таким же счётом 3:0.

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