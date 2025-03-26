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ЭСК: арбитр верно не назначил пенальти в ворота «Урала» в матче Кубка России с «Рубином»

ЭСК: арбитр верно не назначил пенальти в ворота «Урала» в матче Кубка России с «Рубином»
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Казанский «Рубин» обратился в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Ивана Абросимова в эпизоде с неназначением пенальти в ворота екатеринбургского «Урала» (0:1) на 36-й минуте матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Аюпов – 45+2'    

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Урал» на 36-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Урал» №46 Артем Мамин, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила в единоборстве с атакующим игроком команды «Рубин» №90 Марвином Чуни в собственной штрафной площади, так как слабый контакт руками со стороны защитника с телом нападающего, явно преувеличившего последствия этого контакта, не повлиял на возможность игрока «Рубина» продвигаться к мячу. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данной игровой ситуации», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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