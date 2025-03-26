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«Содержанием игры удовлетворены». Тренер молодёжной сборной России — о ничьей с Колумбией

«Содержанием игры удовлетворены». Тренер молодёжной сборной России — о ничьей с Колумбией
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о ничейном результате во втором товарищеском матче с Колумбией (2:2).

Товарищеские матчи U21 — 2025
23 марта 2025, воскресенье. 23:55 МСК
Колумбия U20
Окончен
2 : 2
Россия U21
0:1 Козлов – 18'     1:1 Баррера – 45'     2:1 Бенитес – 70'     2:2 Раков – 80'    

«Если бы до матча сказали, что мы сыграем вничью, то, может быть, мы бы и удовлетворились этим, учитывая то состояние, в котором мы подошли к встрече. Потеряли ещё Кирша с Салтыковым накануне. Ребята после первой игры были по-настоящему вымотаны, чувствовалось, что силы заканчиваются. Поэтому за достигнутый результат хотелось бы поблагодарить ребят вдвойне.

Что же касается счёта, то, наверное, он справедлив. Мы могли «украсть» концовку, это было бы совсем хорошо. В целом, содержанием игры удовлетворены, по сравнению с первым матчем у нас хотя бы появились голевые моменты», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

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