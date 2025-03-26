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ЭСК поддержала решение судьи удалить игрока «Уфы» в матче Первой лиги с «Енисеем»

ЭСК поддержала решение судьи удалить игрока «Уфы» в матче Первой лиги с «Енисеем»
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«Уфа» обратилась в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Алексея Лапатухина в эпизоде с удалением защитника Александра Перченка на 87-й минуте матча 24-го тура Мелбет Первой лиги с красноярским «Енисеем» (0:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 24-й тур
15 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Кенфак – 79'    
Удаления: Перченок – 87' / нет

«Судья правильно удалил с поля игрока команды «Уфа» №7 Александра Перченка на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока команды «Енисей» №49 Оливье Кенфака, по мнению всех членов комиссии, являлось срывом перспективной атаки, учитывая наличие свободной зоны у игрока «Енисея» и позицию двух его партнеров по команде в атакующей фазе, что подтверждает перспективу развития острой атаки, если бы против игрока «Енисея» не были нарушены правила игры. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение за срыв перспективной атаки и, соответственно, удалить с поля игрока «Уфы» за второе предупреждение, полученное в матче, в данной игровой ситуации», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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