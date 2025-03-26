Игорь Дивеев рассказал о своём состоянии здоровья после матча со сборной Замбии
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Защитник ПФК ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о своём состоянии здоровья после товарищеского матча с национальной командой Замбии (5:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44' 3:0 Глушенков – 53' 4:0 Глушенков – 58' 5:0 Батраков – 73'
«Игрок сборной Замбии наступил на больной ахилл, но потом всё стало нормально. Сейчас всё отлично. Как видите, стою и хожу. Ничего не беспокоит», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
На данный момент сборная России после ничьей с Кенией (2:2) в октябре 2023 года выиграла восемь матчей с общим счётом 44:0. Соперниками подопечных Валерия Карпина были Куба (8:0), Сербия (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0), Сирия (4:0), Гренада (5:0) и Замбия (5:0).
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