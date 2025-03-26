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Игорь Корнеев похвалил игроков сборной России за матчи с Замбией и Гренадой

Игорь Корнеев похвалил игроков сборной России за матчи с Замбией и Гренадой
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев похвалил футболистов национальной команды России после товарищеских матчей с Гренадой и Замбией.

«Хочется сделать комплимент игрокам. Понятно, что соперники не того уровня, но всё равно команда делает свою работу. И делает это качественно. По‑моему, это очень позитивный опыт. Дай бог, что ситуация изменится. Начнутся какие‑то международные допуски. И проделанная работа можно будет использовать в официальных матчах», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Замбии состоялся накануне, 25 марта. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Национальная команда России одержала победу со счётом 5:0. Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой с таким же счётом — 5:0.

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