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Рис Джеймс высказался о первом голе за сборную Англии

Рис Джеймс высказался о первом голе за сборную Англии
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Защитник сборной Англии Рис Джеймс поделился впечатлениями от первого гола за национальную команду в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Латвией (3:0). Рис Джеймс открыл счёт на 38-й минуте. Позднее отличились

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 2-й тур
24 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Латвия
1:0 Джеймс – 38'     2:0 Кейн – 68'     3:0 Эзе – 76'    

«Столько времени прошло — у меня было два печальных года. Я очень рад, что меня снова вызвали в сборную. Посмотрев на стенку, я почувствовал, что могу её обвести. Был немного удивлён, когда мяч влетел в сетку.

Идеи Томаса Тухеля понятны. Цель у нас одна — стремиться к ней начали на этой неделе и продолжим вплоть до чемпионата мира», — приводит слова Джеймса официальный сайт УЕФА со ссылкой на ITV.

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