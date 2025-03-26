«Пока я здесь — так и будет». Капитан «Акрона» — о своей роли в построении коллектива

Защитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев высказался о своей роли в построении коллектива.

— Как вы оцениваете свою роль в построении нового коллектива?

— У нас на 90% поменялась команда. Понадобилось время для познания друг друга. К каждому новичку я лично подходил и говорил: если есть какие-то вопросы, проблемы — можете обращаться. Я вижу в себе и эту миссию: хочу, чтобы люди почувствовали наше гостеприимство, доброту и быстрее адаптировались. Понимал: первые туры в чемпионате будут сложные. Люди доезжали по ходу сезона и только на тренировках начинали узнавать друг друга по имени. Считаю, процесс адаптации новичков, с учётом ограниченного количества времени, прошёл у нас неплохо.

— С какими вопросами обращаются?

— Часто бытовые моменты. Какую выбрать квартиру, где заказать одежду, в какой ресторан пойти. Это нормальная ситуация. Я здесь давно играю и живу, поэтому многое знаю. Балканцы хорошо понимают на русском. Родри Эсковаль тоже немного понимает, так как играл в Хорватии. Есть переводчики, так что в коммуникации проблем нет.

— Атмосфера в командах высокого уровня бывает разной. И не редкость, когда футболисты даже на тренировках особо не общаются. У вас иначе. Почему?

— Не могу объяснить, просто понимаю, что так было и есть. Пока я здесь — так и будет. Мы по меркам нашего чемпионата всё ещё небольшой клуб. Считаю, что должны брать именно отношением внутри коллектива. Мы бьёмся друг за друга, мы едины. И за счёт этого в том числе добиваемся результата, — сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.