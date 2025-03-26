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Тренер молодёжной сборной России Шабаров оценил атмосферу на матче с Колумбией

Тренер молодёжной сборной России Шабаров оценил атмосферу на матче с Колумбией
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался об атмосфере на товарищеском матче с Колумбией. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Товарищеские матчи U21 — 2025
23 марта 2025, воскресенье. 23:55 МСК
Колумбия U20
Окончен
2 : 2
Россия U21
0:1 Козлов – 18'     1:1 Баррера – 45'     2:1 Бенитес – 70'     2:2 Раков – 80'    

«Игроки знали, что их не на кого менять, поэтому нужно было доигрывать до конца. Деваться просто было некуда.

Опыт игры на таком стадионе интересный, мы нечасто в Южной Америке с таким сталкиваемся, обычно играем на тренировочных полях. Очень приятно, что мы сыграли при таком количестве зрителей, шикарная атмосфера для футбола, в которой футболисты вдвойне хотят себя проявить. Поэтому отдали себя без остатка», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

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