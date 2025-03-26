Тренер молодёжной сборной России Шабаров оценил атмосферу на матче с Колумбией

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался об атмосфере на товарищеском матче с Колумбией. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

«Игроки знали, что их не на кого менять, поэтому нужно было доигрывать до конца. Деваться просто было некуда.

Опыт игры на таком стадионе интересный, мы нечасто в Южной Америке с таким сталкиваемся, обычно играем на тренировочных полях. Очень приятно, что мы сыграли при таком количестве зрителей, шикарная атмосфера для футбола, в которой футболисты вдвойне хотят себя проявить. Поэтому отдали себя без остатка», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.