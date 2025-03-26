Томас Тухель оценил игру Моргана Роджерса в матче Англии с Латвией
Поделиться
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался об игре полузащитника Моргана Роджерса во встрече квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Латвии (3:0). Роджерс вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 2-й тур
24 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Латвия
1:0 Джеймс – 38' 2:0 Кейн – 68' 3:0 Эзе – 76'
«Он отыграл хорошо. Я им в целом доволен. Он заслужил место в стартовом составе. В матче с таким нашим преимуществом ему бы больше подошла игра с флангов. Он ощущал больше свободы, когда там у него возникало свободное пространство. Продолжаю узнавать футболистов и игру, так что это интересно», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
В следующей встрече сборная Англии сыграет с Андоррой 7 июня.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 марта 2025
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:50
-
16:50
-
16:46
-
16:46
-
16:36
-
16:36
-
16:30
-
16:30
-
16:29
-
16:20
-
16:13
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:46
-
15:45
-
15:30
-
15:27
-
15:20
-
15:19
-
15:19
-
15:08
-
15:00
-
14:52
-
14:47
-
14:36
-
14:32
-
14:25
-
14:16
-
14:12
-
14:00