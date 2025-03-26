Томас Тухель оценил игру Моргана Роджерса в матче Англии с Латвией

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался об игре полузащитника Моргана Роджерса во встрече квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Латвии (3:0). Роджерс вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

«Он отыграл хорошо. Я им в целом доволен. Он заслужил место в стартовом составе. В матче с таким нашим преимуществом ему бы больше подошла игра с флангов. Он ощущал больше свободы, когда там у него возникало свободное пространство. Продолжаю узнавать футболистов и игру, так что это интересно», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

В следующей встрече сборная Англии сыграет с Андоррой 7 июня.