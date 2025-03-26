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Томас Тухель оценил игру Моргана Роджерса в матче Англии с Латвией

Томас Тухель оценил игру Моргана Роджерса в матче Англии с Латвией
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался об игре полузащитника Моргана Роджерса во встрече квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Латвии (3:0). Роджерс вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 2-й тур
24 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Латвия
1:0 Джеймс – 38'     2:0 Кейн – 68'     3:0 Эзе – 76'    

«Он отыграл хорошо. Я им в целом доволен. Он заслужил место в стартовом составе. В матче с таким нашим преимуществом ему бы больше подошла игра с флангов. Он ощущал больше свободы, когда там у него возникало свободное пространство. Продолжаю узнавать футболистов и игру, так что это интересно», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

В следующей встрече сборная Англии сыграет с Андоррой 7 июня.

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