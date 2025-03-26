Тони Кроос: чувства болельщиков значат больше, чем титулы

Бывший полузащитник «Баварии», мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос оценил влияние болельщиков на профессиональную карьеру футболиста. По словам Крооса, для него было ценнее иметь уважение у фанатов, чем выигрывать титулы.

«Чувства болельщиков ценнее, чем титулы. Это останется со мной на всю жизнь. Дело не только в трофеях, которые я выиграл за 10 лет в «Реале», но и кое в чём другом. За эти годы я заметил, что моё слово что-то значит. Я всегда говорил, что если у меня будет возможность завершить карьеру, будучи игроком «Реала», я именно это и сделаю», — приводит слова Крооса испанское онлайн-издание Marca.

За свою карьеру 35-летний Тони Кроос выступал за мюнхенскую «Баварию», «Байер» и мадридский «Реал», а также обучался в академиях «Ганзы» (Росток) и «Грайфсвальдер». В 754 официальных матчах полузащитник забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. В клубной карьере Кроос выиграл 33 трофея, включая шесть побед в Лиге чемпионов. В составе сборной Германии Кроос в 114 встречах забил 17 голов, отдал 21 результативную передачу и выиграл чемпионат мира в 2014 году.