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Капитан «Акрона»: нам негде играть в Тольятти. Какие тогда предложения?

Капитан «Акрона»: нам негде играть в Тольятти. Какие тогда предложения?
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Защитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев ответил на претензии болельщиков о том, что его клуб играет домашние матчи в Самаре.

— Читал предложение, что «Акрону» нужно сменить прописку — представлять не Тольятти, а Самарскую область. Как к такому относитесь?
— А Тольятти разве не часть Самарской области?

— Часть.
— Вот мы её и представляем. Понимаете, одно дело, если бы здесь стоял стадион, а мы играли бы в Самаре — тогда претензии понятны. Но здесь нам негде играть, и какое тогда предложение? Сняться с чемпионата?

Давайте честно: я вообще благодарен, что у нас есть стадион в регионе. Предположим, что мы вышли бы в РПЛ, а в Самаре ничего не было бы. И что тогда, оставаться в Первой лиге? Странно. Хорошо, что мы играем в Самаре. И представляем город Тольятти и Самарскую область. Понятно, что исторически флагман здесь «Крылья», но у нас ещё очень молодой клуб, — сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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