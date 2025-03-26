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Николай Комличенко подвёл итоги после матчей сборной России в марте

Николай Комличенко подвёл итоги после матчей сборной России в марте
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Нападающий национальной команды России Николай Комличенко высказался о мартовском сборе. Россияне провели два товарищеских матча со сборными Гренады (5:0) и Замбии (5:0). Обе встречи прошли в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«После мартовского сбора возвращаюсь в Ростов с прекрасным настроением. Побывал в сборной: две игры — две победы. Отлично. Увидел всех ребят, Валерия Георгиевича. Поэтому супер! По Карпину соскучился. Месяц не виделись. Много это или мало? Мало. На сборе с Карпиным не общались. Даже если бы общались, то это осталось бы в комнате (улыбается)», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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