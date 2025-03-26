Николай Комличенко подвёл итоги после матчей сборной России в марте

Нападающий национальной команды России Николай Комличенко высказался о мартовском сборе. Россияне провели два товарищеских матча со сборными Гренады (5:0) и Замбии (5:0). Обе встречи прошли в Москве.

«После мартовского сбора возвращаюсь в Ростов с прекрасным настроением. Побывал в сборной: две игры — две победы. Отлично. Увидел всех ребят, Валерия Георгиевича. Поэтому супер! По Карпину соскучился. Месяц не виделись. Много это или мало? Мало. На сборе с Карпиным не общались. Даже если бы общались, то это осталось бы в комнате (улыбается)», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.