Игрок Замбии Кангва сравнил уровень сборной России и африканских команд

Полузащитник сборной Замбии Кингз Кангва сравнил уровень национальной команды России с африканскими сборными. Также Кангва ответил, способна ли сборная России по футболу выиграть чемпионат мира.

«Не думаю, что это возможно (победа на чемпионате мира. — Прим. «Чемпионата»), но в команде достаточно много хороших футболистов. Думаю, у сборной России достаточно светлое будущее. Сравнить уровень России и африканских команд? Не думаю, что между ними есть большие отличия», — приводит слова Кангва «Советский спорт».

Матч между сборными России и Замбии состоялся накануне, 25 марта. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Национальная команда России одержала победу со счётом 5:0. Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой с таким же счётом — 5:0.