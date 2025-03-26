Казанский: Карпин смотрит футбол с выключенным звуком — тогда каким образом может судить?

Российский журналист Денис Казанский рассказал о реакции на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о комментаторах. Осенью 2024 года Карпин раскритиковал работу комментаторов, так как они оценивают действия футболистов.

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«Не видел в них никакой проблемы. В последнее время действительно наметилась тенденция, что комментатор становится больше, чем игра. Он больше объясняет, чем комментирует. На мой взгляд, это проблема. И, наверное, об этом и говорил Карпин. Я так его понял.

Конечно, было удивительно слышать ремарку, что он смотрит футбол с выключенным звуком — тогда каким образом может судить? Но как бы там ни было — в некоторой степени Карпин прав», — сказал Казанский.