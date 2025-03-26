Капитан «Акрона» ответил на вопрос, с какими просьбами может обратиться к президенту клуба



Капитан «Акрона» Константин Савичев ответил на вопрос, с какими просьбами может обратиться к президенту тольяттинского клуба.

– Ещё одна ваша цитата из летнего интервью: «У меня как у капитана, по сути, есть прямая связь с президентом, могу к нему обратиться с любым вопросом». Как часто и по каким вопросам вы это делаете?

– Не часто. У меня прямая связь со всем руководством. Если нужно решить какой-то вопрос быстро, то я звоню кому-то – и мы находим компромисс. К Павлу Анатольевичу обращаюсь не часто. Может, раз в полгода общаемся. Думаю, правильнее, если сначала я выношу какой-то вопрос на обсуждение с генеральным, спортивным директором. У Павла Анатольевича и так много дел.

– Но можете конкретизировать – с каким просьбами вы можете прийти к Морозову?

– Не хотелось бы выносить это на общее обозрение. Речь в основном о каких-то бытовых вещах.

– Можете, например, позвонить Морозову с такими словами: «Мы победили «Зенит». Ребята заслужили двойные премиальные»

– Этот вопрос можно решить с генеральным директором. Если какой-то более серьёзный посыл, который нужно решать только с президентом – возможность набрать Морозову у меня есть, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.