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Дивеев: мы же все понимаем, почему многие футболисты не играют со сборной России

Дивеев: мы же все понимаем, почему многие футболисты не играют со сборной России
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Защитник ПФК ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался об уровне соперников национальной команды.

— Многие соперники сборной России после отстранения играли далеко не основными составами. Это расстраивает?
— Мне без разницы. Мы же не смотрим на списки. Кто-то не приедет — и ладно.

— Но хочется же играть с сильнейшими.
— А что я тут сделаю? Скажу: «Приезжай!» — и они приедут? Сборные или команды отдельных игроков так решают. Мы же все понимаем ситуацию, почему многие игроки не приезжают. Я не знаю наверняка, могу только догадываться, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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