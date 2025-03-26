Дивеев: хочется, чтобы в РПЛ атмосфера была, как у «Партизана». Файеры и болельщики — кайф

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев оценил атмосферу на товарищеском матче армейцев с сербским «Партизаном». Встреча прошла в Белграде (Сербия) 22 марта. ЦСКА выиграл со счётом 2:1. Дивеев был вызван в сборную России.

«Смотрел матч «Партизана» и ЦСКА. Атмосфера великолепная! Очень хочется, чтобы в РПЛ тоже так было. Понятно, что без салютов, но файеры и такое количество болельщиков — кайф! Я смотрел матч по телевизору, мне на футбол было по барабану, смотрел больше за болельщиками. Но я был в сборной, поэтому не расстроился, что не сыграл там», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.