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Дивеев: хочется, чтобы в РПЛ атмосфера была, как у «Партизана». Файеры и болельщики — кайф

Дивеев: хочется, чтобы в РПЛ атмосфера была, как у «Партизана». Файеры и болельщики — кайф
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев оценил атмосферу на товарищеском матче армейцев с сербским «Партизаном». Встреча прошла в Белграде (Сербия) 22 марта. ЦСКА выиграл со счётом 2:1. Дивеев был вызван в сборную России.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:10 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Алеррандро – 67'     0:2 Жемалетдинов – 90+1'     1:2 Йованович – 90+8'    

«Смотрел матч «Партизана» и ЦСКА. Атмосфера великолепная! Очень хочется, чтобы в РПЛ тоже так было. Понятно, что без салютов, но файеры и такое количество болельщиков — кайф! Я смотрел матч по телевизору, мне на футбол было по барабану, смотрел больше за болельщиками. Но я был в сборной, поэтому не расстроился, что не сыграл там», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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