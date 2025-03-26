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Казанский: Дмитриева несколько предложений сказала, но было ощущение, что надо завязывать

Казанский: Дмитриева несколько предложений сказала, но было ощущение, что надо завязывать
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Российский комментатор Денис Казанский рассказал, какие репортажи особенно закалили его в плане критики.

«Таких было два. Но там были отклики не от болельщиков.

Первый: финал Лиги чемпионов — 2009 в Риме, ещё на «Плюсе». И спокойный разбор Анны Владимировны Дмитриевой: она мне буквально несколько предложений сказала, но было ощущение, что надо завязывать с профессией. Было очень тяжело всё это услышать: первый статусный репортаж, идёшь на вырост, и вдруг тебя прям прибивают. Причём так подчеркнуто интеллигентно, что прям страшно. Очень хорошо помню то чувство.

Второй репортаж? Тяжелейшие ощущения были от открытия Олимпиады в Пекине — вместе с Ильёй Авербухом тогда работали. Второй канал показывал в прямом эфире, а Первый — в записи», — сказал Казанский.

В финале Лиги чемпионов сезона-2008/2009 встречались испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед». «Барселона» одержала победу со счётом 2:0.

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