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Джейми Каррагер отреагировал на готовящийся переход Трента Александер-Арнольда в «Реал»

Джейми Каррагер отреагировал на готовящийся переход Трента Александер-Арнольда в «Реал»
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Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер отреагировал на информацию, что правый защитник мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд близок к переходу в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

«Он местный парень, он провёл здесь 20 лет своей жизни. Не думаю, что уходить бесплатно — это хорошее решение. И я уверяю вас, что фанаты думают так же. Когда ты воспитанник клуба, от тебя ожидают определённых стандартов. Сложно уходить из «Ливерпуля», будучи воспитанником, особенно бесплатно», — приводит слова Каррагера журналист Гидон Биззи в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Трент Александер-Арнольд 1 июля 2025 года официально станет игроком мадридского «Реала». Агенты англичанина согласовали со «сливочными» контракт на пять лет с зарплатой в € 15 млн (до вычета налогов) за сезон.

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