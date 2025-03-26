Экс-игрок «Спартака» Савичев: штаб Аленичева приложил руку к завоеванию чемпионства

Защитник тольяттинского «Акрона» и воспитанник клубной системы московского «Спартака» Константин Савичев высказался о заслуге Дмитрия Аленичева в последнем чемпионстве красно-белых.

— Почему у Аленичева не получилось сохранить своё место?

— АЕК. Здесь единственный ответ. Чемпионат начался, выиграли, а потом случилось поражение от АЕКа. Ведь его убрали не из-за результатов в чемпионате, а из-за вылета из Лиги Европы.

— «Багаж Аленичева» — существующая вещь?

— Дмитрий Анатольевич провёл сборы, привил свои идеи. Так что его роль в чемпионстве, безусловно, присутствует. Хотя мне слово «багаж» не нравится. Оно обидное. Думаю, тренерский штаб Дмитрия Аленичева приложил свою руку к завоеванию титула. Ведь нельзя с другими тренером сразу заиграть по-другому.

Вообще, тот «Спартак», на мой взгляд, выиграл титул из-за коллектива. Был русский костяк, который этому поспособствовал. Я всегда говорил, насколько это важно. Я был в том коллективе и видел эту атмосферу. Иностранцы и россияне были едины и верили, что смогут завоевать чемпионство, — сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.