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Капитан «Акрона» Савичев рассказал о первом разговоре с Дзюбой в команде

Капитан «Акрона» Савичев рассказал о первом разговоре с Дзюбой в команде
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Капитан «Акрона» Константин Савичев рассказал о первом разговоре с нападающим Артёмом Дзюбой в команде.

— Вы общались, когда он только пришёл?
— Конечно. Я позвонил ему как только вышла новость. Мы ведь были знакомы ещё по «Спартаку». Предложил встретиться, рассказать о городе и команде. Мы посидели, тепло пообщались. Он очень интересовался всем, что происходит с «Акроном» и что это вообще за клуб. Одно дело — узнавать из прессы, а другое — из первоисточника. Мы общались часа полтора-два.

— Такая быстрая интеграция Дзюбы в коллектив вас удивила?
— Нет. В его карьере же были не только топ-клубы. Томск, Тула, Ростов. Всё это показывает его большой профессионализм и мастерство. Плюс он очень открытый и простой человек. В коллектив он влился замечательно, — сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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