Сергей Юран: Захарян рановато уехал в Испанию — он не готов к таким физическим нагрузкам

Известный российский тренер Сергей Юран высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне, который пропустил бóльшую часть текущего сезона из-за травм.

«Сложно сказать, что происходит с Арсеном. Но он рановато уехал в Испанию, потому что там совершенно другая интенсивность и требования. Допущу такое, что организм Захаряна не готов к таким физическим нагрузкам. Он только заиграл в «Динамо» — тут же уехал. Нужно было оставаться ещё на один или два сезона, а уезжать уже окрепнувшим.

Я проиграл в Европе 10 лет — там совершенно другие требования и уровень футболистов. Ты должен делать всё быстро и резко. Ранний отъезд в Европу сыграл свою роль. Это не популярное, а профессиональное мнение. В Европе к восстановлению относятся с особым вниманием. Приведу пример. Когда я играл в Германии, и у меня был микронадрыв задней поверхности, отправили в центр восстановления. А центр должен отдать полностью восстановившегося футболиста. Я лечился в центре, начал работать с тренером.

Прошло две недели, говорю: «У меня всё нормально». А он мне: «Сергей, нет-нет, ещё неделю. Завтра утром жду тебя в спортивном центре». Я поехал на тренировку к команде, а не в центр. Мне сказали, что здесь тренироваться не буду, и отправили обратно туда. Точный срок восстановления — 21 день, а я хотел после 14 дней уже тренироваться с командой, потому что у меня всё хорошо. Я это к тому, что недолеченным тебя ни в коем случае не выпустят на поле.

Захарян покупался за серьёзные деньги. Там не прокатит: «Да я нормально вроде». В Испании умеют считать деньги. Потратить условные 10 млн и на глазок выпускать — это исключено. Не знаю, что делать в такой ситуации. Печально, когда перспективный и одарённый парень не может реализовать себя в полной мере. Нужно сейчас бить в колокола, потому что у Арсена ещё молодой возраст», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.