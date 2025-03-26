Капитан «Акрона» Савичев: результат в РПЛ чуть выше ожиданий

Защитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев оценил результаты своей команды в текущем розыгрыше РПЛ. «Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 21 тур.

– У «Акрона» девятое место, 25 очков и позитивная аура. Могли представить такое летом 2024-го?

– Скорее нет. Понятно, что в глубине души мы все люди амбициозные и хотели выступить как можно лучше. Однако результат и правда чуть выше ожиданий. Но сейчас не стал бы зацикливаться на месте в таблице. Это промежуточный итог. Посмотрим, что будет 25 мая. Тогда и сделаем выводы. Ведь в любой момент всё может измениться.

– В летнем интервью вы говорили, что попасть в десятку будет неимоверно сложно. Но кажется, что «Акрон» там по делу. Благодаря чему?

– Усердная работа всего клуба во всех направлениях. Считаю, это общая заслуга каждого. Плюс отметил бы атмосферу – она у нас семейная и добрая. «Акрон» во все времена славился своей раздевалкой и отношением друг к другу. Это важнейший фактор, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.