Экс-игрок «Реала» Тони Кроос рассказал, кто был его главным источником мотивации

Бывший полузащитник «Баварии», мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос рассказал, кто был его главным источником мотивации во время профессиональной карьеры игрока.

«Моя семья, конечно. Но главный виновник того, что я могу сидеть здесь сегодня и всего, чего я достиг, — это мой отец. Он требовал от меня, что если я решусь играть, я должен буду пойти на всё. После каждого матча я звонил ему, и он продолжал говорить мне, что я должен делать. И когда мне было 15 лет, и 36», — приводит слова Крооса испанское онлайн-издание Marca.

За свою карьеру 35-летний Тони Кроос выступал за мюнхенскую «Баварию», «Байер» и мадридский «Реал», а также обучался в академиях «Ганзы» (Росток) и «Грайфсвальдер». В 754 официальных матчах полузащитник забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. В клубной карьере Кроос выиграл 33 трофея, включая шесть побед в Лиге чемпионов. В составе сборной Германии Кроос в 114 встречах забил 17 голов, отдал 21 результативную передачу и выиграл чемпионат мира в 2014 году.