Семшов: любая игра лучше, чем тренировка. Матч сборной России с Замбией — не исключение
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Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался по итогам товарищеского матча между сборными России и Замбии (5:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44' 3:0 Глушенков – 53' 4:0 Глушенков – 58' 5:0 Батраков – 73'
«Все матчи сборной России проходят под одну диктовку. Местами футболисты достаточно хорошо действуют, потому что соперник это позволяет. Возможно, с Замбией сборная России была чуть больше концентрирована. У Замбии не было несколько ведущих футболистов, но в то же время уровень соперника уступает российской сборной. Всё закономерно и прогнозируемо. Любой матч можно занести в актив, потому что нам не приходится выбирать, с кем играть. Любая игра лучше, чем тренировка. Матч с Замбией — не исключение», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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