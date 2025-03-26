Николай Комличенко ответил, изменился ли Валерий Карпин после ухода из «Ростова»

Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал, что не заметил никаких изменений у тренера Валерия Карпина после ухода из «Ростова».

«Валерий Георгиевич никак не изменился в сборной после ухода из «Ростова». Я вообще не заметил никаких изменений. Он такой же харизматичный, требовательный, с хорошим настроением и чувством юмора. Все те же требования остались», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

56-летний Валерий Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года — за несколько дней до возобновления сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 30 очков за 21 матч.